Нацбанк ввел новый запрет на использование средств в Украине

Национальный банк Украины сообщил о введении нового запрета на использование определенных категории средств. Регулятор объяснил причины и цели такого шага.

НБУ сообщил, что Украине будет запрещено использовать кредитные средства для участия в азартных играх. Напомним, что весной стало известно, что украинцы за день тратят примерно 400 миллионов гривен на азартные игры, пишет "Экономическая правда".

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Что известно о новом запрете от Нацбанка

Запрет от НБУ вступит в силу с 22 июня 2024 года. В центральном банке добавили, что соответствующий шаг позволит достичь следующих целей:

Минимизировать риски для безопасности и стабильности финансовой системы;

Уменьшит негативные последствия функционирования сферы азартных игр в сети Интернет;

Способствовать защите прав потребителей и развития ответственного потребительского кредитования.

В конце апреле президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, направленный на преодоление негативных последствий от работы азартных игр в интернете. В частности, Служба безопасности Украины будет проверять организаторов азартных игр.