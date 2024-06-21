НБУ повідомив, що Україні буде заборонено використовувати кредитні кошти для участі в азартних іграх. Нагадаємо, що навесні стало відомо, що українці за день витрачають приблизно 400 мільйонів гривень на азартні ігри, пише "Економічна правда".

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Що відомо про нову заборону від Нацбанку

Заборона від НБУ набуде чинності з 22 червня 2024 року. У центральному банку додали, що відповідний крок дозволить досягти таких цілей:

Мінімізувати ризики для безпеки та стабільності фінансової системи;

Зменшить негативні наслідки функціонування сфери азартних ігор в мережі Інтернет;

Сприятиме захисту прав споживачів та розвитку відповідального споживчого кредитування.

Наприкінці квітні президент України Володимир Зеленський підписав указ, спрямований на подолання негативних наслідків від роботи азартних ігор в інтернеті. Зокрема, Служба безпеки України буде перевіряти організаторів азартних ігор.