Нацбанк встановив нову вартість євро та злотого: курс валют на 5 травня
Нацбанк встановив офіційний курс валют на 5 травня 2022 року. Євро та фунт стерлінгів демонструють від'ємну динаміку. Тоді як злотий мінімально зріс в ціні.
Офіційний курс валют
У четвер, 5 травня, НБУ встановив офіційний курс євро на рівні 30,80 гривні за євро. Це на 3 копійки менше, ніж днем раніше.
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Готівковий курс валют
Згідно з даними finance.ua, ситуація з готівковим курсом валют в Україні станом на 4 травня виглядає наступним чином:
- Долар: покупка – 31,50 гривні, продаж – 32,19 гривні.
- Євро: покупка – 33,09 гривні, продаж – 33,93 гривні.
- Злотий: покупка – 7,28 гривні, продаж – 7,53 гривні.
- Фунт стерлінгів: покупка – 40,85 гривні, продаж – 43,07 гривні.
Варто додати, що Національний банк України з початку повномасштабної війни встановив фіксований курс долара. Як відомо, всі інші курси валют банк розраховує, виходячи з котирувань валютних пар з доларом США на міжнародному ринку.
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