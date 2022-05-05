Нацбанк встановив нову вартість євро та злотого: курс валют на 5 травня

Нацбанк встановив офіційний курс валют на 5 травня 2022 року. Євро та фунт стерлінгів демонструють від'ємну динаміку. Тоді як злотий мінімально зріс в ціні.

Офіційний курс валют

У четвер, 5 травня, НБУ встановив офіційний курс євро на рівні 30,80 гривні за євро. Це на 3 копійки менше, ніж днем раніше.

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Польський злотий трохи подорожчав. Проте всього на 1 копійку: тепер його курс становить 6,58 гривні за злотий. Водночас британський фунт стерлінгів тепер коштує 36,59 гривні за фунт. Це на 7 копійок менше, ніж у попередній банківський день.

Готівковий курс валют

Національний банк України заморозив курс долара США ще 24 лютого – день повномасштабного вторгнення Росії в Україну. До кінця війни курс буде на рівні. Проте зараз українські банки можуть продавати валюту населенню за курсом, не більшим, ніж навід офіційного, тобто –

Згідно з даними finance.ua, ситуація з готівковим курсом валют в Україні станом на 4 травня виглядає наступним чином:

Долар: покупка – 31,50 гривні, продаж – 32,19 гривні.

Євро: покупка – 33,09 гривні, продаж – 33,93 гривні.

Злотий: покупка – 7,28 гривні, продаж – 7,53 гривні.

Фунт стерлінгів: покупка – 40,85 гривні, продаж – 43,07 гривні.

Варто додати, що Національний банк України з початку повномасштабної війни встановив фіксований курс долара. Як відомо, всі інші курси валют банк розраховує, виходячи з котирувань валютних пар з доларом США на міжнародному ринку.

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