Официальный курс валют

В четверг, 5 мая НБУ установил официальный курс евро на уровне 30,80 гривны за евро. Это на 3 копейки меньше, чем днем раньше.

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Польский злотый немного подорожал. Однако всего на 1 копейку: теперь его курс составляет 6,58 гривны за злотый. В то же время, британский фунт стерлингов теперь стоит 36,59 гривны за фунт. Это на 7 копеек меньше, чем в предыдущий банковский день.

Важно! Национальный банк Украины заморозил курс доллара США еще 24 февраля – день полномасштабного вторжения России в Украину. До конца войны курс будет на уровне 29,25 гривны за доллар . Однако сейчас украинские банки могут продавать валюту населению по курсу, не больше, чем на 10% от официального, то есть – 32,18 гривны .

Наличный курс валют

Согласно данным finance.ua, ситуация с наличным курсом валют в Украине по состоянию на 4 мая выглядит следующим образом:

Доллар: покупка – 31,50 гривны, продажа – 32,19 гривны.

Евро: покупка – 33,09 грн, продажа – 33,93 грн.

Злотый: покупка – 7,28 гривны, продажа – 7,53 гривны.

Фунт стерлингов: покупка – 40,85 гривны, продажа – 43,07 гривны.

Следует добавить, что Национальный банк Украины с начала полномасштабной войны установил фиксированный курс доллара. Как известно, все остальные курсы валют банк рассчитывает исходя из котировок валютных пар с долларом США на международном рынке.

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Российский миллиардер Олег Тиньков заявил, что его заставили продать активы в одном из крупнейших банков в государстве-агрессоре. Российский магнат подчеркнул, что соответствующий приказ поступил из Кремля. Главная причина – он публично осудил военное вторжение России в Украину.

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