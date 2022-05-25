Нацбанк встановив нову вартість валют на 25 травня: скільки коштують євро та злотий

Національний банк України встановив офіційний курс валют на 25 травня 2022 року. Євро, злотий продовжують зростати в ціні щодо української гривні, тоді як фунт стерлінгів трохи впав в ціні.

Офіційний курс валют

У середу, 25 травня, Нацбанк встановив офіційний курс євро на рівні 31,34 гривні за євро. Це на 16 копійок більше, ніж днем раніше. Тоді як вартість американського долара зупинилася на рівні 29,25 гривні за долар.

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Польський злотий також зріс у ціні. Офіційний курс наразі зупинився на рівні 6,81 гривні за злотий. Це на 6 копійок більше ніж днем раніше. Тоді як британський фунт стерлінгів на сьогодні коштує 36,56 гривні за фунт. Це на 23 копійки менше, ніж у попередній банківський день.

Готівковий курс валют

Нацбанк з 21 травня скасував обмеження курсу, за яким банки в Україні можуть продавати готівкову валюту. З 24 лютого 2022 року до цього курс не міг відхилятися від офіційного більш. Аналогічні обмеження також скасували щодо курсу, за яким банки списують з рахунків своїх клієнтів кошти в гривні, при розрахунку гривневими картками за кордоном.

За даними finance.ua, готівковий курс іноземних валют в Україні станом на 25 травня зупинився на рівні:

Долар: покупка – 34,73 гривні, продаж – 35,76 гривні.

Євро: покупка – 36,74 гривні, продаж – 37,97 гривні.

Злотий: покупка – 7,75 гривні, продаж – 8,48 гривні.

Фунт стерлінгів: покупка – 43,20 гривні, продаж – 47,64 гривні.

Додамо, що Нацбанк від початку повномасштабного військового вторгнення Росії в Україну встановив фіксований курс долара. Тож потрібно враховувати той факт, що всі інші курси валют банк розраховує, виходячи з котирувань валютних пар з американським доларом на міжнародному ринку.

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