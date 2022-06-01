Нацбанк перерахував на потреби ЗСУ десятки мільярдів гривень: про яку суму йдеться

На офіційному сайті Нацбанку можна знайти спеціальний рахунок, на який надходять кошти для допомоги українській армії. У центробанку назвали суму, яку станом на 1 червня вже перерахували для потреб ЗСУ.

Згідно з даними НБУ, на потреби українських військових вдалося перерахувати 16,9 мільярда доларів. На сьогодні на спеціальному рахунку залишилося 270 мільйонів гривень.

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НБУ перерахував майже 17 мільярдів гривень для ЗСУ

Загалом з моменту створення цієї ініціативи, на рахунок Нацбанку перерахували більше ніж 17,1 мільярда гривень в еквіваленті. Також центробанк інформує, що приблизно 5,3 мільярда гривень вони отримали з інших країн й в іноземній валюті. Йдеться про наступні грошові одиниці:

долар (США, Канада, Австралія),

євро,

фунт стерлінгів,

японська єна,

швейцарський франк,

польський злотий,

китайський женьміньбі.

Що відомо про юань женьміньбі Це офіційна валюта Китайської Народної Республіки. Емісійний інститут — Народний банк Китаю.

Гроші на спецрахунок НБУ перераховували як українці й наші підприємства, так й представники міжнародної спільноти. Йдеться про десятки країн. Серед них:

США,

Велика Британія,

Німеччина,

Швеція,

Фінляндія,

Польща,

Швейцарія,

Норвегія,

Австралія,

Канада,

Болгарія,

Франція та інші.

Нацбанк про спецрахунок для гуманітарних потреб

З цього рахунку на потреби Нацгвардії виділили всьогогривень, тоді як для Міноборони –гривень, а для Державної прикордонної служби –гривень.

Станом на 1 червня 2022 року на спеціальному рахунку Міністерства соціальної політики, який український центробанк створив для гуманітарних потреб, зберігається сума у розмірі майже 174 мільйонів гривень. Приблизно половина суми надійшла не з України й в іноземних валютах.

Коштами на цьому рахунку розпоряджається Міністерство соціальної політики України. Відомство уже направило орієнтовно 393 мільйони гривень на надання гуманітарної допомоги особам, які постраждали від неспровокованої війни, яку Росія почала в Україні.

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