Боротьба з тіньовою економікою, – інвестиційний банкір про ліміти на перекази між рахунками

Національний банк України не планує встановлювати додаткові обмеження за рахунками клієнтів. Однак, якщо все ж вони будуть запроваджені, це стане боротьбою із тіньовою економікою.

Таку думку 24 Каналу розповів інвестиційний банкір Сергій Фурса, зауваживши, що подібні правила наслідують європейські стандарти. Якщо людина може пояснити походження коштів на свою банківську карту, то ніяких проблем не виникне.

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Ліміти на перекази між рахунками

Інвестиційний банкір пояснив, що Україна має проблему через те, що люди отримують незаконну зарплату у конвертах, тобто працюють неофіційно. Або ж працюють офіційно, отримуючи додаткову зарплату, яка не перевищує мінімум. В Україні існує велика "сіра" економіка, з якою потрібно боротись.

Обмеження є частиною боротьби з тіньовою економікою. Національний банк міг це заперечити через певну критику політиків, які не люблять непопулярні рішення,

– зазначив Фурса.

За словами інвестиційного банкіра, те, що хоче зробити чи розробляє Нацбанк є абсолютно нормальним. У Європі жоден банк не видасть клієнтові просто так готівку, коли вона захоче.

Ці правила є логічними. Ви маєте пояснити, де ви берете гроші, і якщо ви це зможете зробити, то ніяких проблем із банками у вас не буде виникати,

– пояснив Фурса.

Зверніть увагу! Центробанк заявив, що наразі немає планів встановлювати додаткові обмеження на рахунки клієнтів у банках.