Такое мнение 24 Каналу рассказал инвестиционный банкир Сергей Фурса, отметив, что подобные правила следуют европейским стандартам. Если человек может объяснить происхождение средств на свою банковскую карту, то никаких проблем не возникнет.

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Лимиты на переводы между счетами

Инвестиционный банкир объяснил, что Украина имеет проблему из-за того, что люди получают незаконную зарплату в конвертах, то есть работают неофициально. Или же работают официально, получая дополнительную зарплату, которая не превышает минимум. В Украине существует большая "серая" экономика, с которой нужно бороться.

Ограничения являются частью борьбы с теневой экономикой. Национальный банк мог это отрицать из-за определенной критики политиков, которые не любят непопулярные решения,

– отметил Фурса.

По словам инвестиционного банкира, то, что хочет сделать или разрабатывает Нацбанк является абсолютно нормальным. В Европе ни один банк не выдаст клиенту просто так наличные, когда он захочет.

Эти правила являются логичными. Вы должны объяснить, где вы берете деньги, и если вы это сможете сделать, то никаких проблем с банками у вас не будет возникать,

– пояснил Фурса.

Обратите внимание! Центробанк заявил, что пока нет планов устанавливать дополнительные ограничения на счета клиентов в банках.