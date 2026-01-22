Українців чекають оновлення щодо соцдопомог та пенсій: як планують нараховувати виплати

У Дії анонсували проактивні послуги, які з'являться в застосунку вже найближчі роки. Це будуть проактивні пенсійні виплати та соціальні допомоги.

Що зміниться щодо пенсій та виплат в Україні?

Про це повідомила заступниця міністра цифрової трансформації Валерія Коваль.

Валерія Коваль пояснила, що зараз для отримання пенсії слід зробити чимало речей: прийти, підтвердити стаж, принести певні довідки. Іноді навіть треба йти в архів та підтверджувати свій стаж.

Але у Мінцифрі вважають, що все повинно відбуватися дуже швидко. Якщо пенсія по віку, то можна на наступний день після Дня народження обрати картку, на яку мають нараховувати пенсію.

Ось вона складає таку-то суму. Так, якщо ти не погоджуєшся, ти можеш апелювати й казати, що, ось, ви мені недорахували. Але насправді в системах дуже багато інформації, яку має держава, і на основі цього можна робити різні розрахунки,

– пояснила представниця відомства.

Коваль додала, що в Україні є багато родин, які потребують допомоги від держави, тому що в них або діти з інвалідністю, або самі батьки мають інвалідність. І зараз їм необхідно доводити державі, що вони потребують допомоги.

На моє глибоке переконання, такого не має бути, тому що є реєстри, в яких зазначено інформацію про працевлаштування людини. Ми розуміємо – людина працює чи не працює. Якщо вона не працює, якщо в неї інвалідність, вона має автоматично отримувати допомогу від держави,

– наголосила Валерія Коваль.

Також є пропозиція, аби прийшло push-сповіщення, де буде вказано, що держава знає про відсутність роботи та наявність інвалідності в людини, тому буде забезпечувати їй допомогу в такому-то розмірі. Зокрема людина одразу отримає картку.

Важливо! Точних термінів запровадження подібних послуг наразі немає.

Нагадаємо, що вже зараз через застосунок "Дія" українці можуть отримати підтримку. Мова йде зокрема про базову соціальну допомогу. Про це повідомили у Дії.

Скористатися нею можуть сім'ї, які вже отримують соцдопомогу:

допомогу малозабезпеченим; виплати на дітей одиноким матерям та тимчасову допомогу дітям; батьки яких не сплачують аліменти або їхнє місцеперебування невідоме.

Послуга недоступна для тих, хто перебуває на тимчасово окупованих територіях, у зоні активних бойових дій або за кордоном,

– йдеться у повідомленні.

Інші родини теж зможуть з часом подати заяву через Дію.

Що ще слід знати про подібні онлайн-послуги в Україні?