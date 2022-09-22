У разі нападу Китаю на Тайвань: що пообіцяли три найбільші банки США

Керівники трьох найбільших американських банків JPMorgan Chase, Bank of America та Citigroup взяли зобов'язання вивести кошти з Китаю у разі нападу Китаю на Тайвань. Чи вдасться це зробити швидко, читайте далі.

Банки США пообіцяли вивести гроші з Китаю

Виконавчий директор BofA Браян Мойніган підкреслив, що у разі нападу Пекіну на Тайвань, банк негайно виведе всі гроші з країни, як це було в росії. Його підтримали виконавчі директори Citi та JPMorgan.

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Американські банки у відповідь на повномасштабне вторгнення агресорки-росії оголосили про плани згорнути свою діяльність у токсичній країні.

Однак керівники банків підкреслюють, що у випадку з Китаєм це буде зробити значно складніше, адже економіка Пекіну набагато більша за російську. Ба більше, багато банків прагнули розширити свою діяльність у Китаї.

Капітал американських банків в Китаї

На кінець 2021 року капітал Citi в Китаї становив 27,3 мільярда доларів, включаючи позики та інвестиційні цінні папери, обсяг яких у п’ять разів більший, ніж у росії.

Банківський аналітик Oppenheimer Кріс Котовскі зауважив, що Китай завжди вважався хорошою можливістю для інвестування. Однак нинішні геополітичні ризики можуть змусити інвесторів бути більш обережними щодо суми, яку вони інвестують у країну.

Напад Китаю на Пекін: останні новини

Влітку 2022 року відбулося нове загострення американсько-китайських відносин через проблему Тайваню. КНР вважає острів своєю територією, яку планує "звільнити" найближчим часом. Водночас країни Заходу і, зокрема, США проти таких намірів Пекіна.

Загострення відбувалося на тлі візиту спікерки палати представників США Ненсі Пелосі. У Пекіні виступили категорично проти такої ініціативи. США і КНР стояли на порозі повномасштабного військового конфлікту, однак після приїзду Пелосі Пекін не зважився на військові дії й оголосив про проведення військових навчань.

Нещодавно президент США Джо Байден заявив, що війська його країни захищатимуть Тайвань у разі китайського вторгнення.

Протягом останніх 18 місяців транснаціональні компанії все більше турбує можливість конфлікту на Тайвані, оскільки Китай активізував військову активність навколо острова.