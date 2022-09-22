У разі нападу Китаю на Тайвань: що пообіцяли три найбільші банки США
Джерело:Financial Times
Керівники трьох найбільших американських банків JPMorgan Chase, Bank of America та Citigroup взяли зобов'язання вивести кошти з Китаю у разі нападу Китаю на Тайвань. Чи вдасться це зробити швидко, читайте далі.
Банки США пообіцяли вивести гроші з Китаю
Виконавчий директор BofA Браян Мойніган підкреслив, що у разі нападу Пекіну на Тайвань, банк негайно виведе всі гроші з країни, як це було в росії. Його підтримали виконавчі директори Citi та JPMorgan.
Цікаво Загроза для Тайваню: Китай намагається дізнатися таємниці українського спротивуНагадаємо! Американські банки у відповідь на повномасштабне вторгнення агресорки-росії оголосили про плани згорнути свою діяльність у токсичній країні.
Однак керівники банків підкреслюють, що у випадку з Китаєм це буде зробити значно складніше, адже економіка Пекіну набагато більша за російську. Ба більше, багато банків прагнули розширити свою діяльність у Китаї.
Капітал американських банків в Китаї
- На кінець 2021 року капітал Citi в Китаї становив 27,3 мільярда доларів, включаючи позики та інвестиційні цінні папери, обсяг яких у п’ять разів більший, ніж у росії.
Банківський аналітик Oppenheimer Кріс Котовскі зауважив, що Китай завжди вважався хорошою можливістю для інвестування. Однак нинішні геополітичні ризики можуть змусити інвесторів бути більш обережними щодо суми, яку вони інвестують у країну.Нагадаємо! Протягом останніх 18 місяців транснаціональні компанії все більше турбує можливість конфлікту на Тайвані, оскільки Китай активізував військову активність навколо острова.
Напад Китаю на Пекін: останні новини
- Влітку 2022 року відбулося нове загострення американсько-китайських відносин через проблему Тайваню. КНР вважає острів своєю територією, яку планує "звільнити" найближчим часом. Водночас країни Заходу і, зокрема, США проти таких намірів Пекіна.
- Загострення відбувалося на тлі візиту спікерки палати представників США Ненсі Пелосі. У Пекіні виступили категорично проти такої ініціативи. США і КНР стояли на порозі повномасштабного військового конфлікту, однак після приїзду Пелосі Пекін не зважився на військові дії й оголосив про проведення військових навчань.
- Нещодавно президент США Джо Байден заявив, що війська його країни захищатимуть Тайвань у разі китайського вторгнення.