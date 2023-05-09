Йдеться про Saudi Aramco, яка зафіксувала падіння прибутку на 19%. Чистий прибуток компанії склав 31,9 мільярда доларів. Роком раніше цей показник становив 39,5 мільярда доларів.

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Прогнози експертів

Цікаво, що аналітики очікували спаду. Серед головних причин, які вони виділяли, такі:

Інфляція;

Високі базові ставки, які встановили світові регулятори.

Ці фактори тиснуть на ринок нафти, оскільки впливають глобальний попит, а також створюють умови для рецесії. Попри це реальні результати Saudi Aramco перевершили очікування експертів щодо звіту за перший квартал поточного року. Вони вважали, що компанія за перші три місяці року заробить 30,5 мільярда доларів.

До теми! Саудівська Аравія повідомила про зменшення вартості нафти для клієнтів зі свого головного ринку збуту. Йдеться про Азію. Водночас трейдери та нафтопереробні компанії очікували, що знижка буде більшою.

Актуальні позиції компанії на ринку

Saudi Aramco – це найбільша нафтова компанія світу, акції якої торгуються на фондовій біржі. Нафтовий гігант належить державі – Саудівській Аравії. На момент створення цього матеріалу, вартість акцій Saudi Aramco коливається на рівні 33,60 ріала або 8,96 долара.