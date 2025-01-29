Чи готові Саудівська Аравія та ОПЕК+ знизити ціни на нафту на заклик Трампа

Майже відразу після вступу на посаду Дональд Трамп звернувся до Саудівської Аравії та ОПЕК+ із закликом про зниження цін на нафту.

Чи готові топові експортери нафти знизити ціни на заклик Трампа

Саудівська Аравія та інші члени ОПЕК, які відіграють важливе рішення на світовому ринку нафти, наразі не реагують на заклики президента США Дональда Трампа про зниження цін на нафту. Про це інформує 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Нагадаємо, що Трамп закликав топових експортерів нафти у світі знизити ціни на нафту під час свого виступу на Всесвітньому економічному форумі в Давосі. За його словами, зниження цін на нафту допоможе припинити повномасштабну війну Росії проти України.

На сьогодні відомо, що міністри країн, які є членами ОПЕК+, провели переговори та ухвалили рішення не змінювати поточний план зі збільшення обсягів видобування нафти. Зокрема, міністри Саудівської Аравії та Лівану обговорили "зміцнення спільних зусиль з підтримки стабільності світових енергетичних ринків", щоб служити їхнім взаємним інтересам.

До теми! Джерела повідомили виданню, що на зустрічі головних міністрів ОПЕК, яка запланована на 3 лютого, теж малоймовірно вирішать скоригувати поточний план. Вони додали, що обсяги видобування нафти, найімовірніше, почнуть збільшуватися з квітня.

Нагадаємо, що країни ОПЕК+ на сьогодні обмежують власний видобуток нафти на рівні 5,86 мільйона барелів на день. Для розуміння, це приблизно 5,7% світового попиту.