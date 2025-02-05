Нафтовиробники проти масштабного плану Трампа

Дональд Трампа ще під час передвиборчої кампанії обіцяв збільшити обсяги видобування нафти в США. Проте після вступу на посаду його план проходить серйозну перевірку з боку американських та міжнародних виробників. Про це пише 24 Канал з посиланням на Markets Insider.

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Хоча адміністрація Трампа взяла на себе зобов'язання скасувати регулювання для нафтогазової галузі. Проте цього може бути недостатньо, аби стимулювати нафтовиробників виробників підтримати план Трампа "бури, крихітко, бури" (drill, baby, drill):

Річ у тому, що США уже видобувають рекордні обсяги нафти. Тож ще більша активізація буріння та збільшення постачання нафти може поставити під загрозу їхню прибутковість.

Видання The Wall Street Journal з посиланням на анонімні джерела повідомляє, що радники Білого дому визнають цей факт і не очікують, що нафтова промисловість США збільшить обсяги видобування сировини.

Мовляв, очільники нафтових компаній натякнули в останніх коментарях до звітів про прибутки, що не варто очікувати значного збільшення обсягів видобування чорного золота.

Важливо! Згідно з даними Kansas City Federal Reserve, для того, аби нафтові компанії були готові суттєво збільшити видобування, то ціна на нафту WTI в середньому має коливатися на рівні 84 доларів за барель. Станом на 5 січня американська нафта торгується на рівні 72,59 долара за барель та падає в ціні другий день поспіль.

Реакція міжнародних нафтовиробників на план Трампа

За межами США нафтовиробники також не готові підтримувати план Трампа щодо видобування нафти. Зокрема, повідомляють, що Саудівська Аравія попередила команду президента США, що нафтовиробники в країні не прагнуть збільшувати видобування.

Зрештою, ОПЕК добровільно обмежувала обсяги видобування нафти протягом останніх двох років, щоб підвищити ринкові ціни. Багато з країн, які є членами нафтового картелю, залежать від прибутків від продажу нафти й постраждали від падіння ринку.

Згідно з останніми даними, члени ОПЕК+ мають на меті збільшити обсяги видобування у квітні, а до кінця першого кварталу 2025 року (січень – березень) вони будуть обмежувати пропозицію на ринку.