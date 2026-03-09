Укр Рус
Фінанси Новини про нафту Країни G7 можуть використати екстрені резерви: ситуація загострюється
9 березня, 11:36
Країни G7 можуть використати екстрені резерви: ситуація загострюється

Анастасія Зорик
Основні тези
  • Міністри фінансів країн G7 обговорюють можливість спільного випуску нафти з екстрених резервів через зростання цін на нафту.
  • США та ще дві країни G7 підтримують цю ініціативу.

Міністри фінансів країн "Великої сімки" (G7) планують сьогодні обговорити спільний випуск нафти з резервів. Йдеться про запас, створений на випадок надзвичайних ситуацій.

Що мають обговорити представники G7?

​Міжнародне енергетичне агентство доєдналося до цих обговорень, повідомляє Financial Times.

Уже відомо, що:

  • 3 країни G7, у тому числі й США, підтримують цю ідею;
  • до того ж міністри та виконавчий директор МЕА Фатіх Бірол  планують провести телефонну розмову, для обговорення наслідків війни з Іраном.

Ця інформація з'явилась на тлі важливих змін. У понеділок ціни на нафту "злетіли" вгору. Вони сягнули найвищого рівня, з середини 2022 року, повідомляє Reuters.

Деякі великі виробники скоротили поставки, а ринок охопили побоювання щодо тривалих перебоїв у доставці, 
– повідомляє видання.

Яка ситуація з нафтою у світі зараз?

  • Наразі ситуація з нафтою напружена. Конфлікт на Близькому Сході триває. Судна не мають змоги вільно проходити через Ормузьку протоку, через що ціни на нафту продовжують летіти вгору.

  • Уражено багато важливих об'єктів енергетичної інфраструктури у цьому регіоні. Через що скоротився видобуток нафти та газу. До того ж їх немає змоги експортувати саме через фактичну блокаду Ормузької протоки. Для розуміння, видобуток нафти в Іраку з його основних південних нафтових родовищ впав на майже 70%

  • Не варто відкидати і вплив політичного фактора на ринок нафти. Адже стало відомо, що Моджтаби Хаменеї уже офіційно став наступником свого батька Алі Хаменеї. Тобто, він тепер – верховний лідер Ірану. Такі зміни свідчать про намір Тегерану продовжувати дотримуватись теперішньої політики.