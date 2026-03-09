Країни G7 можуть використати екстрені резерви: ситуація загострюється
- Міністри фінансів країн G7 обговорюють можливість спільного випуску нафти з екстрених резервів через зростання цін на нафту.
- США та ще дві країни G7 підтримують цю ініціативу.
Міністри фінансів країн "Великої сімки" (G7) планують сьогодні обговорити спільний випуск нафти з резервів. Йдеться про запас, створений на випадок надзвичайних ситуацій.
Що мають обговорити представники G7?
Міжнародне енергетичне агентство доєдналося до цих обговорень, повідомляє Financial Times.
Уже відомо, що:
- 3 країни G7, у тому числі й США, підтримують цю ідею;
- до того ж міністри та виконавчий директор МЕА Фатіх Бірол планують провести телефонну розмову, для обговорення наслідків війни з Іраном.
Ця інформація з'явилась на тлі важливих змін. У понеділок ціни на нафту "злетіли" вгору. Вони сягнули найвищого рівня, з середини 2022 року, повідомляє Reuters.
Деякі великі виробники скоротили поставки, а ринок охопили побоювання щодо тривалих перебоїв у доставці,
– повідомляє видання.
Яка ситуація з нафтою у світі зараз?
Наразі ситуація з нафтою напружена. Конфлікт на Близькому Сході триває. Судна не мають змоги вільно проходити через Ормузьку протоку, через що ціни на нафту продовжують летіти вгору.
Уражено багато важливих об'єктів енергетичної інфраструктури у цьому регіоні. Через що скоротився видобуток нафти та газу. До того ж їх немає змоги експортувати саме через фактичну блокаду Ормузької протоки. Для розуміння, видобуток нафти в Іраку з його основних південних нафтових родовищ впав на майже 70%
Не варто відкидати і вплив політичного фактора на ринок нафти. Адже стало відомо, що Моджтаби Хаменеї уже офіційно став наступником свого батька Алі Хаменеї. Тобто, він тепер – верховний лідер Ірану. Такі зміни свідчать про намір Тегерану продовжувати дотримуватись теперішньої політики.