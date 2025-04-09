Росія – це проблема: чому в Сербії панікують через санкції США

Санкції США впливають на роботу нафтової компанії у Сербії, яка пов'язана з Росією. Для розуміння, це один із головних нафтових активів Кремля в Європі.

У Сербії серйозні проблеми через Росію та США

Сербська нафтова компанія NIS стикається із труднощами щодо купівлі нафти у трейдерів за кордоном. Водночас колишні клієнти компанії в країні шукають альтернативних постачальників. Усе через те, що санкції США вплинули на діяльність компанії, пише 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Контрольним пакетом акцій компанії NIS володіє російська компаніями "Газпром" та "Газпром нафта". Це є одним з останніх нафтових активів Росії в Європі. За даними трейдерів, компанія NIS постачає приблизно 80% бензину та дизельного пального в Сербії.

Важливо! У Сербії працює єдиний нафтопереробний завод потужністю 4,8 мільйона тонн на рік, який покриває більшу частину енергетичних потреб балканської країни. Цей завод знаходиться під управлінням NIS.

Останні труднощі компанії демонструють, що може статися, якщо санкції США набудуть чинності. Нагадаємо, що наприкінці квітня 2025 року президент Сербії Александар Вучич повідомив, що Вашингтон погодився відтермінувати введення санкцій проти NIS на 30 днів. Вучич також попередив, що Сербія може втратити доступ до імпорту нафти у разі запровадження санкцій США.

Нагадаємо, що у Росії починають панікувати через обвал цін на нафту. У російському центробанку заявили, що аналізують ситуацію та попередили про можливість падіння попиту на їхню нафту на тлі тарифних воєн.