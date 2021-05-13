Нафтова пастка: авіакомпанії відмовляються від багаторічної торгової стратегії

Авіакомпанії вирішили відмовитися від нафтової торгової стратегії, яку вони використовували до пандемії коронавірусу. Чому компанії вирішили піти цим шляхом – читайте далі.

Йдеться про хеджування цінових ризиків на сировинні товари. Цю стратегію часто використовують великі споживачі енергоресурсів, в тому числі й авіакомпанії, для того, щоб захистити себе від коливань ринку.

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Відлуння низьких цін на нафту

Під час падіння цін на нафту виробники сировини зазвичай використовують короткострокове хеджування. Виробники фіксують ціну на нафту, якщо вважають, що вона може впасти ще нижче. Тоді як великі компанії-споживачі використовують прямо протилежну тактику: хеджують проти зростання цін на нафту, який може швидко з'їсти їхній прибуток.

Хеджування Це страхування активів від несприятливої зміни ринкової ситуації. Цей процес полягає в придбанні можливості здійснити операцію з активом в майбутньому на заздалегідь встановлених умовах.

Пандемія коронавірусу, яка завдала потужного удару авіакомпаніям, продемонструвала, що хеджування – це не срібна куля, яка гарантує захист від нестабільних ринків.

В епоху стабільно низьких цін на нафту ця торгова стратегія виявилася пасивом, а не активом, як це було раніше. Тож, багато великих авіаперевізників почали відмовлятися від нафтового хеджування, після того, як вони зазнали багатомільярдних збитків.

Авіакомпанії відмовляються від нафтового хеджування / Фото Unsplash

Перші ластівки

Кілька ключових гравців авіаринку і справді почали або відмовлятися, або скорочувати свої масштабні програми хеджування на пальне. Цей процес почався після втрати мільярдів доларів на похідних фінансових інструментах.

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Минулого року авіакомпанія Singapore Airlines Ltd. повідомила про перший за 48 років фінансовий провал. Singapore Airlines Ltd. взяла на себе стягнення у розмірі 638 мільйонів доларів за хеджування нафти.

Міжнародна консолідована компанія International Airlines Group планує скоротити своє хеджування нафти на рік вперед приблизно до 60%. Гігант володіє кількома знаковими брендами:

British Airways,

Iberia,

Aer Lingus.

Тоді як вони потребують, щоб ця торгова стратегія була на рівні 90%. Таким самим шляхом вирішила піти й найбільша німецька авіакомпанія Deutsche Lufthansa AG. Вона має намір скоротити об'єми хеджування орієнтовно на 20%.