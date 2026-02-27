Не вірять Україні: Угорщина та Словаччина готуються перевірити "Дружбу"

Сьогодні Угорщина та Словаччина домовилися про створення спільного комітету. Цей орган має провести розслідування пошкоджень нафтопроводу "Дружба". Зокрема, з'ясувати чому так довго відбувається ремонт цього шляху.

Що відомо про ініціативу Угорщини та Словаччини?

Обидві країни закликали Київ надати комітету доступ до "Дружби", повідомляє Reuters.

Угорщина та Словаччина продовжують звинувачувати Україну та, зокрема, Зеленського у тому, що "Дружба" не функціонує з політичних причин. Київ ці тези заперечує.

Зокрема, вчора Орбан записав відеозвернення і опублікував його у мережі Х. Там він прокоментував створення комітету, а також додав, що його підтримує прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо.

Віктор Орбан Прем'єр-міністр Угорщини Я закликаю президента Зеленського надати доступ до комітету та забезпечити необхідні умови для його роботи.

Варто сказати, що Угорщина та Словаччина намагаються шантажувати Україну. Зокрема, словацька держава припинила екстрені постачання електроенергії на українську територію.

Єврокомісія наголосила, що наразі загроз для енергетичної безпеки Європи немає. Водночас комісія попросила Київ пришвидшити ремонт. Зеленський вказав, що відчутно прискорити процес неможливо саме через російські атаки.

