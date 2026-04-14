"Дружбу" запустять: Зеленський оголосив, коли це відбудеться

Нафтопровід "Дружба" буде відремонтовано. Наразі його ще відновлюють. Нагадаємо, цей нафтопровід постраждав від російської атаки.

Коли "Дружба" буде готова?

"Дружбу" планують запустити до кінця квітня, повідомляє Офіс Президента.

Як вказав Зеленський, "Дружба" не повністю відремонтована. Але вона зможе функціонувати.

Володимир Зеленський Президент України. Резервуари всі не будуть відремонтовані. Це довгий процес. Але це питання про інше чи спроможний він (нафтопровід – 24 Канал) функціонувати? – Так.

Зеленський також наголосив, що він сподівається на прогрес з кредитом 90 мільярдів євро для України, який було заблоковано. Зокрема, Угорщиною.

Я впевнений, що ми будемо співпрацювати з Угорщиною. У нас хороші відносини між людьми. Ми повинні зберігати ці відносини і доповнювати одне одного. Ми сусіди,

– каже Зеленський.

Зеленський також прокоментував обрання нового прем'єра в Угорщині. Ним став Петер Мадяр, повідомляє Reuters. На думку українського президента, Київ та Будапешт мають тісно співпрацювати. Це дасть плюс обом країнам.

Що відомо про нафтопровід "Дружба"?

Нафтопровід "Дружба" було пошкоджено ще в кінці січня. Це сталося в результаті російської атаки.

Україна довго не могла відновити цей нафтопровід. Зокрема, через постійні російські обстріли. У ситуацію навіть втрутилась Єврокомісія, запропонувавши свою допомогу.

Будапешт звинувачував Київ у політичних мотивах. На думку колишнього угорського прем'єра Віктора Орбана, український уряд спеціально не відновлював цей шлях, аби тиснути на Угорщину.

Важливо! Угорщина заблокувала надання Україні допомоги від ЄС. Тоді Будапешт вказував, що змінить позицію лише тоді, коли нафта потече через "Дружбу".