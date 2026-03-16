Грошей не буде, поки не запрацює "Дружба": Сіярто знову погрожує Україні

Угорщина продовжує погрожувати Україні. Наразі Будапешт блокує кредит ЄС на 90 мільярдів євро. До того ж Угорщина не дає ухвалити новий пакет санкцій проти Росії.

Яку заяву зробив Сіярто?

Угорщина готова погодити Україні кредит на 90 мільярдів євро. Проте, це станеться, лише, якщо знову запрацює "Дружба", повідомляє Європейська правда.

Читайте також Трамп готується захопити ключовий нафтовий термінал Ірану – Axios

Все дуже просто. Поки ми перебуваємо в умовах нафтової блокади, ми не збираємося погоджуватися з цим рішенням (надати Україні допомогу – 24 Канал),

– вказав Сіярто