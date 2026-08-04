Нафтова галузь Росії захиталася: переробка обвалилася до мінімуму за 24 роки

Україна у липні не лише зберегла високий темп атак на російську нафтову інфраструктуру, але й розширила кампанію. Це вже позначилося на переробці нафти, яка впала до найнижчого рівня за останні 24 роки, під загрозою опинилися також експорт і логістика.

Україна атакує заводи й танкери

Минулого місяця великі російські НПЗ, танкери, морська інфраструктура та магістральні нафтопроводи зазнали щонайменше 30 атак. Це другий найвищий місячний показник від початку повномасштабної війни, підрахувало Bloomberg.

У першій половині липня Україна зосередилася на ударах по нафтопереробних заводах. Серед цілей був, зокрема, Омський НПЗ, який є найбільшим у Росії.

Тоді як у другій половині місяця Сили оборони змістили акцент на танкери та портову інфраструктуру в Чорному й Азовському морях. Це призвело до перебоїв із відвантаженням нафти через російські порти.

У підсумку за тиждень до 26 липня у порту Новоросійськ завантажилися лише чотири танкери. Хоча зазвичай через нього проходить близько 20% морського експорту російської нафти.

Під кінець липня Київ повернувся до ударів по НПЗ, атакувавши ще три великі підприємства протягом останніх трьох днів місяця, а також ще чотири у перші вихідні серпня.

Нафтопереробка різко скоротилася

Наслідком таких активних дій України стало стрімке скорочення обсягів переробки нафти.

Після ударів по НПЗ російські виробники були змушені збільшити продажі сирої нафти за кордон, оскільки заводи різко зменшили потужності.

За даними видання, рівень переробки нафти в Росії опустився до найнижчої позначки з травня 2002 року.

Хоча в другій половині липня частина підприємств змогла відновити роботу, середній обсяг переробки, за оцінкою EA Analytics, становив лише 3,6 мільйона барелів на добу. Це приблизно на третину менше від сезонної норми.

Старший науковий співробітник Берлінського центру Карнеґі з питань Росії та Євразії Сергій Вакуленко зазначив, що тепер майбутнє російської нафтопереробки та експорту дедалі більше залежить від можливостей України завдавати ударів безпілотниками.

Росія може посилити протиповітряну оборону, що зменшить кількість дронів, які досягатимуть цілей, але повністю захистити їх не вдасться,

– упевнений експерт.

Нагадаємо, раніше Financial Times проаналізувало вплив українських ударів, використавши супутникові знімки, фотографії та тепловізійні дані. Видання дійшло висновку, що вони тимчасово зупинили понад третину нафтопереробки Росії, а саме 30% діючих і майже 45% номінальних потужностей НПЗ.