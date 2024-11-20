Нові проблеми Росії на ринку нафти

Кілька нафтопереробних заводів у Росії на межі закриття. Це може статися уже на початку 2025 року, за словами осіб, які обізнані з ситуацією. Про це пише 24 Канал з посиланням на Markets Insider.

Зверніть увагу Знецінення юаня становить серйозну загрозу для Китаю: чому уряд не рятує валюту

Йдеться про нафтопереробні заводи, які розташовані в Туапсе, Ільський та Новошахтинський, які вимушені зменшувати обсяги переробки сировини або час від часу призупиняти свою діяльність.

Скорочення обсягів виробництва пов'язують з такими факторами:

Підвищення вартості запозичень;

Зростання цін на нафту та збитки, пов'язані з обмеженням експорту;

Атаки українських безпілотників, які мали місце на початку цього року.

За словами джерел, нафтопереробні заводи Ільський та Новошахтинський уже протягом кількох місяців переробляють від 60 до 70 тисяч барелів нафти на день. Це приблизно половина від звичного для них обсягу.

При цьому варто додати, що Росія фіксує зменшення доходів від нафтового бізнесу. Це серйозний удар по бюджету Кремля, який суттєво залежить від нафтових доходів.

Нагадаємо, що Росія все ще залишається одним із найбільших експортерів нафти та нафтопродуктів у світі. Російський Мінфін заявив, що доходи Росії, які пов'язані з нафтовим сектором, у жовтні впали на 29% річних.