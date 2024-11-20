Новые проблемы России на рынке нефти

Несколько нефтеперерабатывающих заводов в России на грани закрытия. Это может произойти уже в начале 2025 года, по словам лиц, которые знакомы с ситуацией. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Markets Insider.

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Речь идет о нефтеперерабатывающих заводах, которые расположены в Туапсе, Ильский и Новошахтинский, что вынуждены уменьшать объемы переработки сырья или время от времени приостанавливать свою деятельность.

Сокращение объемов производства связывают с такими факторами:

Повышение стоимости заимствований;

Рост цен на нефть и убытки, связанные с ограничением экспорта;

Атаки украинских беспилотников, которые имели место в начале этого года.

По словам источников, нефтеперерабатывающие заводы Ильский и Новошахтинский уже в течение нескольких месяцев перерабатывают от 60 до 70 тысяч баррелей нефти в день. Это примерно половина от привычного для них объема.

При этом стоит добавить, что Россия фиксирует уменьшение доходов от нефтяного бизнеса. Это серьезный удар по бюджету Кремля, который существенно зависит от нефтяных доходов.

Напомним, что Россия все еще остается одним из крупнейших экспортеров нефти и нефтепродуктов в мире. Российский Минфин заявил, что доходы России, связанные с нефтяным сектором, в октябре упали на 29% годовых.