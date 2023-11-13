Нафта дешевшає третій тиждень поспіль, а ринок чекає на звіти міжнародних об'єднань

Нафта американської марки Brent продовжує падати в ціні. Трейдери очікують на щомісячні звіти ОПЕК і Міжнародного енергетичного агентства, аби побачити перспективи попиту.

Нафта дешевшає третій тиждень поспіль

Ціни на нафтові ф'ючерси Brent на лондонській біржі ICE Futures показують зниження. Зараз вони становлять 80,61 долара за барель, що менше на 0,82 долара або 1,01%, ніж після закриття минулої торговельної сесії.

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Також знизилася ціни на ф'ючерси на нафту WTI на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі. Вартість знизилася на 0,79 долара або 1,02%, до 76,38 долара за барель. Під час попередніх торгів ці контракти подорожчали на 1,43 долара або 1,9%, до 77,17 долара за барель.

У фокусі уваги цього тижня — звіти ОПЕК і МЕА. Будь-які сигнали про нестачу пропозиції на ринку можуть змінити настрій трейдерів, що розслабилися у зв'язку зі зниженням геополітичної невизначеності,

— йдеться в огляді ANZ Group Holdings.

Загалом за останній тиждень ціни на нафту Brent впали на 4,1%, а WTI — 4,2%. Це третій тиждень поспіль, коли обидва типи нафти подешевшали через занепокоєння стосовно меншого попиту на світовому ринку

Упродовж трьох тижнів ціни на Brent знизилися на 12%, основне зниження пов'язано із ситуацією в Китаї, США та Європі, а також через конфлікт на Близькому Сході.