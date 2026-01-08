Гроші отримають США: що відбуватиметься з нафтою з Венесуели насправді

США оголосили про початок продажу венесуельської нафти. Як відомо зараз, ця реалізація відбуватиметься безстроково. Виручені кошти планують витратити на відновлення та розвиток Венесуели..

Що відомо про продаж венесуельської нафти?

Гроші, отримані від нафти, будуть спрямовуватись через контрольовані урядом США рахунки, повідомляє 24 Канал з посиланням на Politico.

Міністр енергетики США Кріс Райт вказав, що перші продажі відбуватимуться саме з накопичених запасів сирої нафти. А згодом реалізовуватиметься і новонабута сировина.

Кріс Райт Міністр енергетики Сполучених Штатів Америки Замість блокування нафтових поставок ми дозволимо нафті текти на нафтопереробні заводи США та по всьому світу, забезпечуючи стабільні постачання, але ці продажі здійснюватиме уряд США.

Райт пояснив, що продажі будуть координуватися урядом США, аби:

уникнути спекуляцій;

та забезпечити стабільність ринку.

Зауважимо, що продаж нафти відбуватиметься "негайно". Загальний обсяг очікуваної реалізації зараз 30 – 50 мільйонів барелів, повідомляє Міністерство енергетики США.

Уряд Сполучених Штатів розпочав просування венесуельської сирої нафти на світовому ринку на благо Сполучених Штатів, Венесуели та наших союзників. Ми залучили провідних світових ринків сировинних товарів та ключові банки до виконання та надання фінансової підтримки цим продажам сирої нафти та сирих продуктів,

– повідомило міністерство.

Що важливо знати про венесуельську нафту зараз?