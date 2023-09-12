Ціни на нафту злетіли до нового максимуму

Нафта продовжує стрімко дорожчати на ринку. Важливим поштовхом для обох брендів нафти стали прогнози щодо попиту та пропозиції. Саудівська Аравія та Росія також відіграють важливу роль. Більше про це – читайте у матеріалі 24 Каналу.

Що відбувається з цінами на нафту

У вівторок, 12 вересня, марка нафти Brent завершила торгову сесію з ціною на рівні 92,06 долара за барель. Сировина подорожчала на 1,42 долара або 1,6%.

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Нафта West Texas Intermediate торгувалася на рівні 88,84 долара за барель. Американська сировина зросла в ціні на 1,55 долара або 1,8%, інформує видання Reuters.

Актуальні ціни на нафту коливаються на таких рівнях, за даними Bloomberg:

Нафта Brent коштує 92,06 долара за барель (+ 1,57%);

за барель (+ 1,57%); Марка WTI торгується на рівні 88,85 долара за барель (+ 0,01%).

Головні фактори впливу на ринку

Ціни на нафту злетіли на ринку до пікового рівня за 10 місяців. Зростання оцінили у 2% за торгову сесію. Головні причини такого подорожчання сировини – досить похмурі прогнози щодо пропозиції, тоді як в ОПЕК очікують, що попит буде триматися на стійкому рівні, пише Reuters.

Обидві марки нафти досягли своїх максимумів з листопада 2022 року. Також нагадаємо, що Саудівська Аравія та Росія, які є топовими експортерами нафти на глобальному рівні, добровільно продовжили політику скорочення обсягів видобування нафти до кінця року. Сумарно за ці країни зменшать свої виробниці потужності на 1,3 мільйона барелів на день.