Что происходит с ценами на нефть

Во вторник, 12 сентября, марка нефти Brent завершила торговую сессию с ценой на уровне 92,06 доллара за баррель. Сырье подорожало на 1,42 доллара или 1,6%.

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Нефть West Texas Intermediate торговалась на уровне 88,84 доллара за баррель. Американское сырье выросло в цене на 1,55 доллара или 1,8%, информирует издание Reuters.

Актуальные цены на нефть колеблются на таких уровнях, данным Bloomberg:

Нефть Brent стоит 92,06 доллара за баррель (+1,57%);

за баррель (+1,57%); Марка WTI торгуется на уровне 88,85 доллара за баррель (+0,01%).

Главные факторы влияния на рынке

Цены на нефть взлетели на рынке до пикового уровня 10 месяцев. Рост оценили в 2% за торговую сессию. Главные причины такого подорожания сырья – довольно мрачные прогнозы по предложению, в то время как в ОПЕК ожидают, что спрос будет держаться на устойчивом уровне, пишет Reuters.

Обе марки нефти достигли своих максимумов с ноября 2022 года. Также напомним, что Саудовская Аравия и Россия, являющиеся топовыми экспортерами нефти на глобальном уровне, добровольно продолжили политику сокращения объемов добычи нефти до конца года. Суммарно за эти страны снизят свои производители мощности на 1,3 миллиона баррелей в день.