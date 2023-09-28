Ціни на нафту б'ють нові рекорди: скільки коштують еталонні бренди

Нафта продовжує дорожчати. Важливим драйвером для цін стали новини про нафтові резерви у США. Більше про головні зміни на ринку – читайте у матеріалі 24 Каналу.

Останні зміни на ринку нафти

Під час ранкових торгів у четвер, 28 вересня, вартість нафти Brent піднялася до 96,91 долара за барель. Сировина подорожчала на 36 центів. Таким чином, цей бренд досягнув пікового рівня з листопада на початку торгової сесії.

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Паралельно нафта West Texas Intermediate торгується на рівні 93,92 долара за барель. Зростання склало 24 центи. Американська сировина раніше під час торгів перетнула позначку у 95 доларів за барель, що сталося вперше з початку серпня 2022 року, інформує видання Reuters.

Актуальні ціни на нафту коливаються на таких рівнях, за даними Bloomberg:

Нафта Brent коштує 95,92 долара за барель (- 0,65%);

за барель (- 0,65%); Марка WTI торгується на рівні 93,21 долара за барель (- 0,50%).

Головні фактори впливу на ринку

Ціни на нафту стрімко пішли вгору після новин про скорочення обсягів резервів сирої нафти у США. Йдеться про спад на 2,2 мільйона барелів за минулий тиждень. Додатково на ринок тиснуть побоювання щодо зменшення пропозиції, адже країни ОПЕК+ будуть видобувати менші обсяги нафти, інформує видання Reuters.

Нинішнє зростання однозначно свідчить про дефіцит пропозиції та фактичне скорочення запасів,

– заявив нафтовий брокер з PVM.

Нагадаємо, що Саудівської Аравії та Росії домовилися про скорочення обсягів видобування нафти на сумарно 1,3 мільйона барелів на день до кінця року.