Топові експортери нафти та долар підштовхнули нафту до зростання в ціні

Нафта почала новий тиждень зі зростання. Цьому сприяло кілька факторів. Серед них послаблення позицій долара США. Більше про останні зміни – читайте у матеріалі 24 Каналу.

Як змінилися ціни на нафту

У понеділок, 6 листопада, вартість ф'ючерсів на нафту Brent коливається на рівні 85,18 долара за барель. Сировина зросла в ціні на 0,29 долара або 0,34% від початку торгової сесії.

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Натомість контракти на нафту WTI подорожчали на 0,31 долара або 0,4%. Вартість американської сировини зупинилася на рівні 80,82 долара за барель, інформує, Reuters.

Згідно з даними Bloomberg, актуальні ціни на нафту коливаються на таких рівнях:

Нафта Brent наразі коштує 84,28 долара за барель (- 1,06%);

за барель (- 1,06%); Марка WTI торгується на рівні 79,91 долара за барель (- 1,13%).

Що відбувається на ринку нафти

У перший день тижня ціни на нафту зросли на тлі рішення Росії та Саудівської Аравії до кінця року продовжувати добровільно скорочувати обсяги видобування нафти. По суті у понеділок нафта зуміла трохи відновити свої позиції після спаду за минулий тиждень, який спровокував конфлікт на Близькому Сході.

Ослаблення позицій долара США на ринку також підтримало зростання цін на нафту. Адже слабший долар сприяє зростанню попиту на сировину зі сторони покупців з іншими валютами, пише видання Reuters.

Нагадаємо, що у Goldman Sachs очікують, що вартість нафти Brent у першому кварталі 2024 року буде коливатися на рівні 95 доларів за барель. Аналітики також додали, що зниження експорту чорного золота з Ірану може призвести до зростання базових цін на 5%.