Нафта дешевшає через побоювання щодо США та Китаю: що відбувається на ринку

На ринку нафти знову фіксують від'ємну динаміку, оскільки інвестори занепокоєні щодо попиту. Зокрема, йдеться про перші економіки світу. Про ключові зміни на ринку – читайте у матеріалі 24 Каналу.

Скільки коштує нафта

У понеділок, 7 серпня 2023 року, нафта Brent торгувалася на рівні 85,34 долара за барель. Сировина втратила за день на 0,90 долара або 1,04%.

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Бренд нафти West Texas Intermediate завершив сьогоднішню торгову сесію з ціною на рівні 81,94 долара за барель. Американська сировина подешевшала на 0,88 долара або 1,06%, повідомляє видання Reuters.

Актуальні ціни на нафту коливаються на таких рівнях, згідно з даними Bloomberg:

Нафта Brent коштує 85,91 долара за барель (- 0,38%);

за барель (- 0,38%); Марка WTI торгується на рівні 81,94 долара за барель (- 1,06%).

Що відбувається на ринку

, зокрема, від експорту нафти, газу та навіть попри санкційні обмеження Заходу. Також цьому сприятиме тривале знецінення рубля.

Нафта почала новий тиждень зі знецінення. Еталонні марки нафти подешевшали під час торгів в середньому на 1%. Одна з ключових причин такого падіння цін – побоювання щодо недостатнього попиту на ринку.

Інвестори очікують, що дві найбільші економіки світу – США та Китай – надалі можуть потребувати менші обсяги нафти. Нагадаємо, що останні шість тижнів поспіль ціни на нафту зростали, пише видання Reuters.

Крім того, зростання долара також відіграє важливу роль для покупців, які володіють іншими валютами. За таких умов нафти для них стає дорожчою.