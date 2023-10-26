У фокусі Близький Схід та США: як змінилися ціни на нафту

Ціни на нафту повернулися до падіння, зокрема, після важливих нових з США. Водночас важливим фактором впливу залишається конфлікт на Близькому Сході. Більше про останні зміни на ринку нафти – читайте у матеріалі 24 Каналу.

Як змінилися ціни на нафту

Під час торгів у четвер, 26 жовтня, нафта Brent торгується на рівні 89,46 долара за барель. Сировина подешевшала на 67 центів або 0,7% від початку торгової сесії.

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Тоді як нафта WTI впала в ціні на 71 цент або 0,8%. Вартість американської сировини наразі зупинилася на рівні 84,68 долара за барель, інформує, Reuters.

Згідно з даними Bloomberg, ціни на нафту коливаються на таких рівнях:

Нафта Brent наразі коштує 89,85 долара за барель (- 0,31%);

за барель (- 0,31%); Марка WTI торгується на рівні 85 доларів за барель (- 0,28%).

Додамо, що днем раніше, 24 жовтня, вартість еталонних марок нафти зафіксувала чергове зростання. Зокрема, бренд нафти Brent у середу подорожчала на 2,06 долара або 2,34%. Ціна зупинилася на рівні 90,13 долара за барель. Паралельно американська нафта West Texas Intermediate подорожчала на 1,65 долара або 1,97%, досягнувши позначки на рівні 85,39 долара за барель. Вартість сировини зростала через події на Близькому Сході.

Що відбувається на ринку нафти

Зростання на ринку нафти зупинили два фактори: збільшення нафтових резервів у США та похмурі економічні перспективи для країн Європи. Також цьому сприяло подорожчання долара США, через що нафта стає дорожчою для покупців з іншими валютами.

Ціни на нафту повернулися до падіння після того, як Ізраїль погодився відкласти наземну операцію у Секторі Газа. Крім того, інвестори припускають, що збільшення резервів у США свідчить про зменшення попиту, пише видання Reuters.