Как изменились цены на нефть

Во время торгов в четверг, 26 октября, нефть Brent торгуется на уровне 89,46 доллара за баррель. Сырье подешевело на 67 центов или 0,7% от начала торговой сессии.

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В то время как нефть WTI упала в цене на 71 цент или 0,8%. Стоимость американского сырья остановилась на уровне 84,68 доллара за баррель, информирует Reuters.

Согласно данным Bloomberg, цены на нефть колеблются на следующих уровнях:

Нефть Brent сейчас стоит 89,85 доллара за баррель (- 0,31%);

за баррель (- 0,31%); Марка WTI торгуется на уровне 85 долларов за баррель (- 0,28%).

Добавим, что днем ранее, 24 октября, стоимость эталонных марок нефти зафиксировала очередной рост. В частности, бренд нефти Brent в среду подорожал на 2,06 доллара или 2,34%. Цена остановилась на уровне 90,13 доллара за баррель. Параллельно американская нефть West Texas Intermediate подорожала на 1,65 доллара или 1,97%, достигнув отметки на уровне 85,39 доллара за баррель. Стоимость сырья росла из-за событий на Ближнем Востоке.

Что происходит на рынке нефти

Рост на рынке нефти остановил два фактора: увеличение нефтяных резервов в США и мрачные экономические перспективы для стран Европы. Также этому способствовало подорожание доллара США, из-за чего нефть становится дороже покупателям с другими валютами.

Цены на нефть вернулись к падению после того, как Израиль согласился отложить наземную операцию в секторе Газа. Кроме того, инвесторы предполагают, что увеличение резервов в США свидетельствует об уменьшении спроса, пишет Reuters.