Долар США спровокував важливі зміни на ринку нафти

На ринку нафти зафіксували зміну динаміки. Цьому сприяли два фактори: долар США та настрої інвесторів. Більше про останні зміни – читайте у матеріалі 24 Каналу.

Як змінилися ціни на нафту

Станом на 6 вересня вартість бареля нафти Brent коливається на рівні 89,37 долара. З початку сьогоднішньої торгової сесії ця марка впала в ціні на 0,67 долара.

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Нафта West Texas Intermediate наразі торгується на рівні 86,05 долара за барель. Сировини втратила з початку торгів 0,64 долара, повідомляє видання Reuters.

Актуальні ціни на нафту коливаються на таких рівнях, за даними Bloomberg:

Нафта Brent коштує 89,49 долара за барель (- 0,61%);

за барель (- 0,61%); Марка WTI торгується на рівні 86,29 долара за барель (- 0,46%).

Додамо, що минулий торговий день марки нафти Brent та WTI завершили з цінами на рівні 90,04 долара та 86,69 долара за барель відповідно. Загалом подорожчання оцінили у понад 1%. Завдяки цьому нафтові бренди досягли пікового рівня за 10 місяців, а також вперше з початку 2023 року на ринку зафіксували ціну вище 90 доларів за барель, йдеться у матеріалі Reuters.

Головні фактори впливу на ринку

G7 відклали перегляд цінової стелі для російської нафти. Ще однією платформою для обговорення цього питання можуть стати кулуари Генеральної Асамблеї ООН, яка запланована на кінець вересня.

На ринку нафти зафіксували зміну динаміки після вчорашнього злету. Для цього виділяють кілька причин. По-перше, долар США наблизився до максимального значення за 6 місяців. Це може створити додатковий тиск на попит, оскільки сильніший долар означає подорожчання сировини для покупців з іншими валютами.

По-друге, інвестори загалом проігнорували занепокоєння на ринку через скорочення пропозиції від Саудівської Аравії та Росії. Проте вони звернули уваги на те, що зменшення обсягів видобування нафти будуть переглядати кожного місяця. Відтак це створює простір для маневру, але ринок уже фіксує певне просідання, пише Reuters.