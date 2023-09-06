Как изменились цены на нефть
По состоянию на 6 сентября стоимость барреля нефти Brent колеблется на уровне 89,37 доллара. С начала торговой сессии эта марка упала в цене на 0,67 доллара.
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Нефть West Texas Intermediate в настоящее время торгуется на уровне 86,05 доллара за баррель. Сырья потеряла с начала торгов 0,64 доллара, сообщает издание Reuters.
Актуальные цены на нефть колеблются на таких уровнях, данным Bloomberg:
- Нефть Brent стоит 89,49 доллара за баррель (-0,61%);
- Марка WTI торгуется на уровне 86,29 доллара за баррель (-0,46%).
Прошедший торговый день марки нефти Brent и WTI завершили с ценами на уровне. 90,04 доллара и 86,69 доллара за баррель в соответствии. В целом подорожание оценили в свыше 1%. Благодаря этому нефтяные бренды достигли пикового уровня. 10 месяцев, а также впервые с начала 2023 года на рынке зафиксировали цену выше 90 долларов за баррель, говорится в материале Reuters.
Главные факторы влияния на рынке
На рынке нефти зафиксировали смену динамики после вчерашнего взлета. Для этого выделяют несколько причин. Во-первых, доллар США приблизился к максимальному значению за 6 месяцев. Это может создать дополнительное давление на спрос, поскольку более сильный доллар означает удорожание сырья для покупателей с другими валютами.
Во-вторых, инвесторы в целом проигнорировали беспокойство на рынке из-за сокращения предложения от Саудовской Аравии и России. Однако они обратили внимание на то, что уменьшение объемов добычи нефти будет пересматриваться каждый месяц. Следовательно, это создает пространство для маневра, но рынок уже фиксирует определенное проседание, сообщает Reuters.