Нафта неочікувано почала дешевшати

На ринку нафти зафіксували зміну динаміки, але до цього ціни злетіли до максимального рівня з листопада. Більше про останні зміни на ринку – читайте у матеріалі 24 Каналу.

Останні зміни на ринку нафти

У вівторок, 19 вересня, вартість нафти Brent коливається на рівні 94,34 долара за барель. Сировина впала в ціні на 9 центів. Під час сесії ціна досягнула найвищого рівня з листопада – 95,96 долара за барель.

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Нафта West Texas Intermediate торгувалася на рівні 91,20 долара за барель. Американська сировина втратила в ціні 28 центів. Пікове значення під час торгового дня було на рівні 93,74 долара за барель, інформує видання Reuters. Це також максимальна ціна з листопада.

Актуальні ціни на нафту коливаються на таких рівнях, за даними Bloomberg:

Нафта Brent коштує 94,34 долара за барель (- 0,10%);

за барель (- 0,10%); Марка WTI торгується на рівні 91,56 долара за барель (+ 0,39%).

Головні фактори впливу на ринку

Ціни на нафту зросли до максимуму за 10 місяців у вівторок. Проте пізніше динаміка на ринку змінилася, оскільки інвестори почали фіксувати прибутки після трьох сесій зростання цін.

Вони виграли від рішення Саудівської Аравії та Росії про скорочення обсягів видобування нафти до кінця року. Для прикладу, про це у своїй записці повідомив інвестиційний банк UBS. Проте стратеги кредитора очікують, що марка нафти Brent буде торгуватися у діапазоні від 90 до 100 доларів за барель у найближчі кілька місяців, пише Reuters.