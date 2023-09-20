Последние изменения на рынке нефти

Во вторник, 19 сентября, стоимость нефти Brent колеблется на уровне 94,34 доллара за баррель. Сырье упало в цене на 9 центов. Во время сессии цена достигла самого высокого уровня с ноября – 95,96 доллара за баррель.

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Нефть West Texas Intermediate торговалась на уровне 91,20 доллара за баррель. Американское сырье потеряло в цене 28 центов. Пиковое значение во время торгового дня было на уровне 93,74 доллара за баррель, информирует издание Reuters. Это тоже максимальная цена с ноября.

Актуальные цены на нефть колеблются на таких уровнях, данным Bloomberg:

Нефть Brent стоит 94,34 доллара за баррель (-0,10%);

за баррель (-0,10%); Марка WTI торгуется на уровне 91,56 доллара за баррель (+0,39%).

Главные факторы влияния на рынке

Цены на нефть выросли до максимума за 10 месяцев во вторник. Однако позже динамика на рынке изменилась, поскольку инвесторы начали фиксировать прибыль после трех сессий роста цен.

Они выиграли от решения Саудовской Аравии и России о сокращении объемов добыча нефти к концу года Например, об этом в своей записке сообщил инвестиционный банк UBS. Однако стратеги кредитора ожидают, что марка нефти Brent будет торговаться в диапазоне от 90 до 100 долларов за баррель в ближайшие несколько месяцев, пишет Reuters.