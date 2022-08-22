Нафта починає тиждень зі зростання: які сценарії розвитку цін прогнозують

Ринок нафти починає тиждень із позитивною динамікою. Скільки коштують відомі марки нафти Brent та WTI та які прогнози є – читайте у матеріалі 24 каналу.

Скільки коштують еталонні марки нафти

Марка нафти Brent починає новий тиждень із ціною на рівні 96,94 долара за барель, що на 0,54 долара більше ніж днем раніше. Однак з початку торгів ця марка нафти втратила 0,23%, згідно з даними Finance!Yahoo.

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Натомість вересневі контракти на нафту під маркою WTI зараз коливаються на рівні 91,22 долара за барель. У порівняні з попереднім днем сировина на 0,71 долара коштує більше. З початку торгів у п'ятницю ця марка нафти пішла вгору 0,50%.

Тоді як за даними Bloomberg, ціна нафти становить:

марка Brent торгується на рівні 96,84 долара за барель (+ 0,55 долара),

за барель (+ 0,55 долара), барель американської нафти WTI торгується за ціною у 91,22 долара (+ 0,79 долара).

Прогнози експертів щодо нафти:

У Goldman Sachs вважають, що ціна нафти під маркою Brent може зрости до 130 доларів за барель до кінця 2022 року. Експерт підкреслив, що на ринку фіксують дефіцит навіть попри сповільнення економічного зростання, тож це тягне ціни вгору.

за барель до кінця 2022 року. Експерт підкреслив, що на ринку фіксують дефіцит навіть попри сповільнення економічного зростання, тож це тягне ціни вгору. Якщо ж сценарій з рецесією стане реальністю, то прогнозують, що нафта може обвалитися аж до 65 доларів цього року з подальшим падінням до 45 доларів у 2023 році. Адже це безпосередньо вплине на попит, згідно зі звітом Citigroup.