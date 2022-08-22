Нефть начинает неделю с роста: какие сценарии развития цен прогнозируют

Рынок нефти начинает неделю с положительной динамикой. Сколько стоят известные марки нефти Brent и WTI и какие прогнозы – читайте в материале 24 канала.

Сколько стоят эталонные марки нефти

Марка нефти Brent начинает новую неделю с ценой на уровне 96,94 доллара за баррель, что на 0,54 доллара больше, чем днем ранее. Однако с начала торгов эта марка нефти потеряла 0,23%, согласно данным Finance!Yahoo.

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В то же время сентябрьские контракты на нефть под маркой WTI сейчас колеблются на уровне 91,22 доллара за баррель. По сравнению с предыдущим днем сырье на 0,71 доллара стоит больше. С начала торгов в пятницу эта марка нефти пошла вверх на 0,50%.

Тогда как по данным Bloomberg, цена нефти составляет:

марка Brent торгуется на уровне 96,84 доллара за баррель (+0,55 доллара);

за баррель (+0,55 доллара); баррель американской нефти WTI торгуется по цене в 91,22 доллара (+0,79 доллара).

Прогнозы экспертов по нефти:

В Goldman Sachs считают, что цена нефти под маркой Brent может вырасти до 130 долларов за баррель к концу 2022 года. Эксперт подчеркнул, что на рынке фиксируют дефицит даже несмотря на замедление экономического роста, поэтому это тянет цены вверх.

за баррель к концу 2022 года. Эксперт подчеркнул, что на рынке фиксируют дефицит даже несмотря на замедление экономического роста, поэтому это тянет цены вверх. Если же сценарий с рецессией станет реальностью, то прогнозируют, что нефть может обвалиться вплоть до 65 долларов в этом году с последующим падением до 45 долларов в 2023 году. Ведь это напрямую повлияет на спрос, согласно отчету Citigroup.