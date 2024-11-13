Нафта зростає в ціні на тлі тривожних сигналів

Нафта продовжує зростати в ціні. На ринок впливають очікування щодо пропозиції у найближчій перспективі.

Світовий ринок нафти

У середу, 13 листопада, нафта зростає в ціні, але зростання було незначним. Ціни на нафту зростають на тлі ознак короткострокового дефіциту пропозиції. Про це інформує 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Проте ціни на нафту залишилися на найнижчому рівні за останні два тижні, на наступний день після того, як ОПЕК знизила прогноз зростання світового попиту на нафту в 2024 і 2025 роках

Часто саме комерційні банки першими реагують на головні виклики часу. Наприклад, з перших днів повномасштабного вторгнення Райффайзен Банк надав українцям 1,3 мільярда гривень допомоги, впроваджує соціальні ініціативи та працює на відновлення та розвиток економіки країни.

Ціни на нафту на сьогодні

Нафта Brent зросла в ціні на 14 центів або 0,2%. Сировина торгується на рівні 72,03 долара за барель. Американська нафта WTI подорожчала на 13 центів або на 0,2%. Цей бренд нафти наразі коштує 68,25 долара за барель.

Згідно з даними Bloomberg, актуальні ціни на нафту зупинилися на таких рівнях: