Нафта знову дешевшає: усе через нестабільні сигнали від топового імпортера

Еталоні марки нафти почали новий тиждень з від'ємною динамікою. Фактором, який сприяє постійним змінам на ринку, залишається Китай. Про головні зміни на ринку – читайте у матеріалі 24 Каналу.

Що відбувається з цінами на нафту

У понеділок, 14 серпня, нафта Brent завершила торговий день з ціною на рівні 86,21 долара за барель. Сировина подешевшала на 0,60 долара або 0,69%.

Варте уваги Експерти очікують на нові успіхи у США: що привернуло їхню увагу

Паралельно нафта West Texas Intermediate торгувалася на ринку на рівні 82,51 долара за барель. Чорне золото з США подешевшало на 0,68 долара або 0,82%, повідомляє видання Reuters.

Актуальні ціни на нафту коливаються на таких рівнях, згідно з даними Bloomberg:

Нафта Brent коштує 86,30 долара за барель (- 0,59%);

за барель (- 0,59%); Марка WTI торгується на рівні 82,61 долара за барель (- 0,70%).

Головні фактори впливу на ринку

, зокрема, від експорту нафти, газу. На жаль, ці кошти агресор заробив попри санкції Заходу. Крім того, цьому сприяє тривале знецінення рубля.

Нафта почала тиждень зі знецінення. Важливу роль для ринку відіграє Китай, де фіксують досить нестабільне економічне відновлення в країні. З іншої сторони подорожчання долара звело нанівець імпульси до зростання, які залишалися на ринку нафти після досить відчутного зростання цін на сировину протягом останніх тижнів, пише Reuters.

Варто розуміти, що зростання долара США призводить до того, що нафта дорожчає для покупців, які володіють іншими валютами.