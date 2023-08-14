Что происходит с ценами на нефть

В понедельник, 14 августа, нефть Brent завершила торговый день с ценой на уровне 86,21 доллара за баррель. Сырье подешевело на 0,60 доллара или 0,69%.

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Параллельно нефть West Texas Intermediate торговалась на рынке на уровне 82,51 доллара за баррель. Черное золото из США подешевело на 0,68 доллара или 0,82%, сообщает издание Reuters.

Актуальные цены на нефть колеблются на таких уровнях, согласно данным Bloomberg:

Нефть Brent стоит 86,30 доллара за баррель (- 0,59%);

за баррель (- 0,59%); Марка WTI торгуется на уровне 82,61 доллара за баррель (- 0,70%).

Актуально! Россия в 2023 году получит дополнительные 11 миллиардов долларов, в частности от экспорта нефти, газа. К сожалению, эти средства агрессор заработал, несмотря на санкции Запада. Кроме того, этому способствует длительное обесценивание рубля.

Главные факторы влияния на рынке

Нефть начала неделю с обесценивания. Важную роль для рынка играет Китай, где фиксируют достаточно нестабильное экономическое восстановление в стране. С другой стороны, подорожание доллара свело на нет импульсы к росту, которые оставались на рынке нефти после достаточно ощутимого роста цен на сырье в течение последних недель, пишет Reuters.

Следует понимать, что рост доллара США приводит к тому, что нефть дорожает для покупателей, владеющих другими валютами.