Что происходит с ценами на нефть
В понедельник, 14 августа, нефть Brent завершила торговый день с ценой на уровне 86,21 доллара за баррель. Сырье подешевело на 0,60 доллара или 0,69%.
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Параллельно нефть West Texas Intermediate торговалась на рынке на уровне 82,51 доллара за баррель. Черное золото из США подешевело на 0,68 доллара или 0,82%, сообщает издание Reuters.
Актуальные цены на нефть колеблются на таких уровнях, согласно данным Bloomberg:
- Нефть Brent стоит 86,30 доллара за баррель (- 0,59%);
- Марка WTI торгуется на уровне 82,61 доллара за баррель (- 0,70%).
Главные факторы влияния на рынке
Нефть начала неделю с обесценивания. Важную роль для рынка играет Китай, где фиксируют достаточно нестабильное экономическое восстановление в стране. С другой стороны, подорожание доллара свело на нет импульсы к росту, которые оставались на рынке нефти после достаточно ощутимого роста цен на сырье в течение последних недель, пишет Reuters.
Следует понимать, что рост доллара США приводит к тому, что нефть дорожает для покупателей, владеющих другими валютами.