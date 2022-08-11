Нафта WTI перетнула важливу психологічну межу: чому ціни різко зросли

Нафта неочікувано стрімко зросла в ціні. Скільки коштують еталонні марки нафти – Brent та WTI. Як змінилися ціни та що прогнозують – читайте у матеріалі 24 каналу.

Скільки коштують еталонні марки нафти

Нафта Brent станом на 11 серпня 2022 року торгується на рівні 98,73 долара за барель, що на 4,08 долара більше ніж днем раніше. З початку торгів ця марка нафти зросла в ціні на 1,37%, згідно з даними Finance!Yahoo.

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Водночас вересневі контракти на американську нафту під маркою WTI зараз коливаються на рівні 93,36 долара за барель. У порівняні з попереднім днем сировина на 4,49 долара коштує більше. З початку торгового дня марка втратила 1,56%. Водночас за даними Bloomberg, ціна нафти становить:

марка Brent торгується на рівні 98,63 долара за барель (+4,03 долара),

за барель (+4,03 долара), барель нафти WTI торгується за ціною у 93,36 долара США (+ 4,49 долара).

На початку цього тижня вартість нафти теж різко пішла вгору. Все через нові спекуляції на ринку зі сторони росії. Йдеться про припинення з перших днів серпня транзиту нафти через українську систему. У москві заявили, що це все через санкції Заходу проти держави-агресорки, яка 24 лютого 2022 року почала повномасштабну війну проти України.

Прогнози експертів щодо цін на ринку нафти

Вартість нафти у четвер, 11 серпня, зросла після звіту Міжнародного енергетичного агентства про посилення свого прогнозу щодо попиту на чорне золото у 2022 році. Річ у тому, що через стрімке подорожчання газу чимало споживачів почали переходити на нафту, за даними CNBC

Фахівці намагаються cпрогнозувати подальшу динаміку на ринку нафти. Одним із головних факторів, який вони враховують, – ймовірність початку рецесії:

Експерти компанії Goldman Sachs прогнозують, що вартість нафти Brent може зрости до 140 доларів за барель вже цього літа, якщо рецесія не настане.

за барель вже цього літа, якщо рецесія не настане. Тоді як Королівський банк Канади очікує, що нафта може подорожчати аж до 150 доларів і навіть вище за барель протягом наступних 18 місяців.

і навіть вище за барель протягом наступних 18 місяців. За умови розвитку сценарію з рецесією, прогнозують, що нафта потенційно може обвалитися аж до 65 доларів цього року з подальшим падінням до 45 доларів у 2023 році. Адже це безпосередньо вплине на попит.

цього року з подальшим падінням до у 2023 році. Адже це безпосередньо вплине на попит. Про це йдеться у звіті компанії Citigroup, яку недавно залучили до процесу підготовки продажу авторитетного американського журналу Forbes.

Рецесія – це фаза в економіці, під час якої фіксують загальне зниження економічної активності. Зазвичай рецесії трапляються під час загального зниження витрат.

Варто додати, що 2 останні місяці нафта подешевшала на ринку майже 30%. Серед головних причин побоювання щодо рецесії, що призводить до сповільнення світової економіки та падіння попиту на сировину.

Деякі аналітики додали, що зміцнення долара США на ринку також вплинуло на зниження попиту на глобальному рівні й відповідно до зниження цін, пише Markets Insider.

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