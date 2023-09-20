Ціни на нафту на шляху до 100 доларів за барель: чому це проблема для США

Ринок нафту знову привертає особливу увагу. Усе через досить стрімке подорожчання сировини. У результаті це може вдарити по першій економіці світу – США.

Наразі важливу роль для ринку відіграють рішення про скорочення обсягів видобування нафти від ОПЕК+. Лідерами цього процесу є Саудівська Аравія та Росія. Сумарно ці країни будуть видобувати на 1,3 мільйона барелів нафти щоденно.

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Подорожчання нафти становить загрозу для зусиль центробанку США

Тож за останні місяці дві еталоні марки нафти суттєво зросли в ціні. Як ось сировина Brent з початку червня подорожчала на 25% до 93 доларів за барель. Бренд американської нафти WTI додав в ціні 29% до 90 доларів за барель за аналогічний період.

Таким чином, наближення цін на нафту до психологічного рівня у 100 доларів за барель може стати серйозним викликом для Федеральної резервної системи США, яка робить усе, аби остаточно розв'язати проблему з інфляцією в країні.

Наразі очікують, що на сьогоднішній зустрічі Федеральний резерв залишить ключову ставку на поточному рівні. Проте зростання цін на чорне золото може стати причиною для занепокоєння. Водночас центробанк планує утримувати ставку на високому рівні протягом довшого періоду. Це ж сигналізує, що боротьба з інфляцією ще не завершена.

Річ у тому, що вищі ціни на нафту призводять до подорожчання пального та інших товарів, які пов'язані з сировиною. Як наслідок, витрати споживачів також стають більшими.