Міністр фінансів США Скотт Бессент провів розмову з міністром фінансів Японії Кацунобу Като. Американський урядовець сказав, що очікує від Токіо припинення імпорту енергоносіїв з Росії.

Що відомо про покупку російської нафти Японією?

Під час цієї зустрічі міністри також обговорили економічні відносини між країнами, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

Скотт Бессент Міністр фінансів Сполучених Штатів Америки Ми з міністром Като також обговорили важливі питання, що стосуються економічних відносин між США та Японією, а також очікування адміністрації щодо припинення імпорту російської енергії з Японії.

Зауважимо, що зараз Японія купує нафту Sakhalin Blend. Це побічний продукт виробництва зрідженого природного газу в рамках проєкту Сахалін-2. Імпорт цієї нафти надзвичайно важливий для енергетичної безпеки Японії.

Разом з цим, японський міністр фінансів повідомив, що вони готові до змін. Йдеться про те, що ці дії мають привести до миру в Україні.

Кацунобу Като Міністр фінансів Японії Японія зробить усе можливе, виходячи з базового принципу координації з країнами G7 для досягнення миру в Україні справедливим шляхом.

Нагадаємо! Токіо домовився з країнами G7 про поступову відмову від імпорту російської нафти через повномасштабне вторгнення Росії в Україну.

Країни G7 планують подальше посилення санкцій проти Росії. Також потрібно зазначити, що у минулому місяці Японія знизила граничну вартість російської нафти з 60 доларів до 47,60 доларів за барель.

