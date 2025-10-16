Укр Рус
Финансы Финансовые новости Еще одна страна может отказаться от российской нефти: в США сделали шокирующее заявление
16 октября, 13:25
3

Еще одна страна может отказаться от российской нефти: в США сделали шокирующее заявление

Анастасия Зорик
Основные тезисы
  • США надеются, что Япония прекратит импорт российских энергоносителей, чтобы способствовать миру в Украине.
  • Япония уже снизила предельную стоимость российской нефти и договорилась со странами G7 о постепенном отказе от импорта.

Министр финансов США Скотт Бессент провел разговор с министром финансов Японии Кацунобу Като. Американский чиновник сказал, что ожидает от Токио прекращения импорта энергоносителей из России.

Что известно о покупке российской нефти Японией?

Во время этой встречи министры также обсудили экономические отношения между странами, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Читайте также Сила природы: какие перспективы зеленая энергетика открывает для Украины

 

Скотт Бессент

Министр финансов Соединенных Штатов Америки

Мы с министром Като также обсудили важные вопросы, касающиеся экономических отношений между США и Японией, а также ожидания администрации о прекращении импорта российской энергии из Японии.

Заметим, что сейчас Япония покупает нефть Sakhalin Blend. Это побочный продукт производства сжиженного природного газа в рамках проекта Сахалин-2. Импорт этой нефти чрезвычайно важен для энергетической безопасности Японии.

Вместе с этим, японский министр финансов сообщил, что они готовы к изменениям. Речь идет о том, что эти действия должны привести к миру в Украине.

 

Кацунобу Като

Министр финансов Японии

Япония сделает все возможное, исходя из базового принципа координации со странами G7 для достижения мира в Украине справедливым путем.

Напомним! Токио договорился со странами G7 о постепенном отказе от импорта российской нефти из-за полномасштабного вторжения России в Украину.

Страны G7 планируют дальнейшее ужесточение санкций против России. Также нужно отметить, что в прошлом месяце Япония снизила предельную стоимость российской нефти с 60 долларов до 47,60 долларов за баррель.

Последние важные новости о нефти

  • Индия может уменьшить объемы импорта российской нефти. На это, в частности, повлияло давление Трампа, сообщает Reuters.

  • Вместе с этим, Венгрия планирует продолжать импорт российской нефти. Более того, Будапешт назвал Москву "надежным партнером".

  • Украина продолжает атаки на российские НПЗ. Вследствие этого, значительное количество нефтяных предприятий России вышло из строя. Это влияет на доходы России от реализации нефти.