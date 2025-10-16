Еще одна страна может отказаться от российской нефти: в США сделали шокирующее заявление
- США надеются, что Япония прекратит импорт российских энергоносителей, чтобы способствовать миру в Украине.
- Япония уже снизила предельную стоимость российской нефти и договорилась со странами G7 о постепенном отказе от импорта.
Министр финансов США Скотт Бессент провел разговор с министром финансов Японии Кацунобу Като. Американский чиновник сказал, что ожидает от Токио прекращения импорта энергоносителей из России.
Что известно о покупке российской нефти Японией?
Во время этой встречи министры также обсудили экономические отношения между странами, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.
Мы с министром Като также обсудили важные вопросы, касающиеся экономических отношений между США и Японией, а также ожидания администрации о прекращении импорта российской энергии из Японии.
Заметим, что сейчас Япония покупает нефть Sakhalin Blend. Это побочный продукт производства сжиженного природного газа в рамках проекта Сахалин-2. Импорт этой нефти чрезвычайно важен для энергетической безопасности Японии.
Вместе с этим, японский министр финансов сообщил, что они готовы к изменениям. Речь идет о том, что эти действия должны привести к миру в Украине.
Япония сделает все возможное, исходя из базового принципа координации со странами G7 для достижения мира в Украине справедливым путем.
Напомним! Токио договорился со странами G7 о постепенном отказе от импорта российской нефти из-за полномасштабного вторжения России в Украину.
Страны G7 планируют дальнейшее ужесточение санкций против России. Также нужно отметить, что в прошлом месяце Япония снизила предельную стоимость российской нефти с 60 долларов до 47,60 долларов за баррель.
Последние важные новости о нефти
Индия может уменьшить объемы импорта российской нефти. На это, в частности, повлияло давление Трампа, сообщает Reuters.
Вместе с этим, Венгрия планирует продолжать импорт российской нефти. Более того, Будапешт назвал Москву "надежным партнером".
Украина продолжает атаки на российские НПЗ. Вследствие этого, значительное количество нефтяных предприятий России вышло из строя. Это влияет на доходы России от реализации нефти.