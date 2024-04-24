Британія допомагає Росії оплачувати війну проти України, співпрацюючи з Китаєм та Індією, – ЗМІ

Велику Британію, яка нещодавно оголосила про новий пакет допомоги для України, звинуватили у допомозі Росії. У центрі уваги імпорт нафти. Важливі дані викрив сайт екологічних новин Desmog.

У Desmog проаналізували урядові дані та з'ясували, що Велика Британія купує рекордні обсяги переробленої нафти з країн, які активно співпрацюють з Росією.

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Рекордний імпорт переробленої нафти до Британії

Повідомляють, що Велика Британія у 2023 році імпортувала з Індії, Китаю та Туреччини переробленої нафти на 2,2 мільярда фунтів стерлінгів. Для порівняння, у 2021 році, цей показник оцінювали у 434,2 мільйона фунтів стерлінгів.

Росія – це найбільший постачальник нафти до Індії та Китаю, тоді як Туреччина стала одним із ключових імпортерів російської сировина з початку повномасштабної війни Росії проти України у лютому 2022 року.

В організації Global Witness заявили, що імпорт переробленої російської нафти – це процес "відмивання", яке підриває опір України Росії. Крім того, Росія посилила атаки на енергетичну інфраструктуру України.

Як російська нафта продовжує потрапляти до Великої Британії

Варто нагадати, що після повномасштабного вторгнення Росії в Україну країни Заходу, які є союзниками офіційного Києва, відмовитися від російських нафти та газу. Зокрема, Велика Британія ухвалила рішення про заборону імпорту російських нафтопродуктів з 5 грудня 2022 року.

Проте лазівка у британському законодавстві дозволяє російській нафті й досі потрапляти до Великої Британії: поки нафта переробляється в іншій країні, вона більше не вважається такою, що походить з Росії. Відповідно так вдається обходити заборону на імпорт російської сировини до Британії.

Як Захід тисне на нафтовий сектор Росії: