Британия помогает России оплачивать войну против Украины, сотрудничая с Китаем и Индией, – СМИ

Великобританию, которая недавно объявила о новом пакете помощи для Украины, обвинили в помощи России. В центре внимания импорт нефти. Важные данные разоблачил сайт экологических новостей Desmog.

В Desmog проанализировали правительственные данные и выяснили, что Великобритания покупает рекордные объемы переработанной нефти из стран, которые активно сотрудничают с Россией.

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Рекордный импорт переработанной нефти в Британию

Сообщают, что Великобритания в 2023 году импортировала из Индии, Китая и Турции переработанной нефти на 2,2 миллиарда фунтов стерлингов. Для сравнения, в 2021 году, этот показатель оценивали в 434,2 миллиона фунтов стерлингов.

Россия – это крупнейший поставщик нефти в Индию и Китай, тогда как Турция стала одним из ключевых импортеров российского сырья с начала полномасштабной войны России против Украины в феврале 2022 года.

В организации Global Witness заявили, что импорт переработанной российской нефти – это процесс "отмывания", которое подрывает сопротивление Украины России. Кроме того, Россия усилила атаки на энергетическую инфраструктуру Украины.

Как российская нефть продолжает попадать в Великобританию

Стоит напомнить, что после полномасштабного вторжения России в Украину страны Запада, которые являются союзниками официального Киева, отказаться от российских нефти и газа. В частности, Великобритания приняла решение о запрете импорта российских нефтепродуктов с 5 декабря 2022 года.

Однако лазейка в британском законодательстве позволяет российской нефти до сих пор попадать в Великобританию: пока нефть перерабатывается в другой стране, она больше не считается такой, происходящей из России. Соответственно так удается обходить запрет на импорт российского сырья в Британию.

Как Запад давит на нефтяной сектор России: