Жодних поблажок: у США зробили жорстку заяву щодо нафти Ірану та Росії

США більше не робитимуть винятків із санкцій для Ірану та Росії. Спеціальний дозвіл, який дає можливість купувати російську нафту та нафтопродукти, що наразі перебувають у морі, продовжувати не будуть.

Що планують США щодо Росії та Ірану?

Про це заявив міністр фінансів США Скотт Бессент в інтерв’ю The Associated Press.

Він наголосив, що питання про продовження одноразового винятку для нафти Ірану, яка транспортується морем, взагалі не розглядається.

Не для іранців. У нас є блокада, і жодна нафта не виходить. І ми вважаємо, що протягом наступних двох-трьох днів їм доведеться почати згортати видобуток, що буде дуже погано для їхніх свердловин,

– наголосив Бессент.

Заяви Бессента пролунали на тлі напруженої ситуації у світі через війну в Ірані.Світові енергетичні ринки досі не можуть оговтатися після закриття Ормузької протоки, через яку проходила п'ята частина світових постачань нафти і газу.

Важливо! Намагаючись посилити тиск на Іран, США також запровадили 24 квітня нові санкції. Під удар потрапив іранський "тіньовий флот". Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) оголосило санкції проти 19 суден, які транспортують нафту, скраплений нафтовий газ, а також інші нафтові і нафтохімічні продукти.

Які послаблення діяли для Росії та Ірану?

В середині березня, після того, як ціни на нафту через війну в Ірані перевищили 100 доларів за барель, США спробували стабілізувати світові енергетичні ринки.

Тоді Мінфін послабив нафтові санкції для Москви, видавши спеціальну ліцензію, яка дозволила тимчасово продавати російську сиру нафту та нафтопродукти, пише Reuters.

Однак США встановили обмеження:

Торгувати можна було лише нафтою, що вже знаходилася в морі і була завантажена на судна до 12 березня.

Продавати цю російську нафту дозволили лише до 11 квітня.

Цей вузькоспеціалізований короткостроковий захід стосується лише нафти, яка вже перебуває в дорозі, і не надасть суттєвої фінансової вигоди російському уряду,

– наголосив тоді Бессент.

Водночас Білий дім дозволив і Тегерану тимчасово продавати нафту, яка зберігалася на танкерах. Послаблення також запровадили на місяць.

Зауважте! Та вже в середині квітня Мінфін США заявив про відновлення обмежень на всю іранську нафту. А наступного дня запровадив нові санкції проти понад двох десятків підприємців, компаній та суден Ірану. Усі вони пов'язані з експортом нафти та природного газу.

Чому продовжили винятки для Росії?

Однак дозвіл на купівлю російської нафти Вашингтон продовжив ще на 30 днів, хоча той же Бессент обіцяв цього не робити.

Міністр фінансів США пояснив таке рішення проханням "бідних країн". Він заявив, що до США нібито звернулися 10 держав, які найбільше постраждали від подорожчання енергоносіїв і попросили продовжити виняток

Інвестиційний банкір Сергій Фурса у коментарі 24 Каналу пояснив, що США вимушено пішли на скасування санкцій на російську нафту. Вони прагнуть стабілізувати ціни на нафту, адже від них страждає навіть економіка США, що впливає на настрої виборців.