Трампу вдалося: ще одна країна може відмовитись від нафти з Росії

Трамп вимагав від Індії припинити імпорт нафти з Росії. Проте Нью-Делі не поспішала ухвалювати таке рішення. Індійські урядовці наполягали, що купувати російську нафту для них вигідно, адже на неї низька ціна.

Чи планує Індія відмовлятись від російської нафти?

Потоки нафти з Росії в Індію скоротяться. На це вплине введення санкцій США проти низки російських компаній, повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

Зверніть увагу! Трамп ввів санкції проти "Роснєфть" і "Лукойл".

Один з топменеджерів великої індійської компанії заявив, що нові санкції Трампа, фактично, унеможливили подальше постачання російської нафти. Сам процес імпорту для Нью-Делі ускладнюється, тому він, імовірно, і скоротиться.

Зауважимо, що це не перша спроба Трампа відмовити Індію купувати нафту з Росії. Раніше аби натиснути на Нью-Делі, американський президент впроваджував тарифи.

Важливо! Індія висловила готовність відмовитись від російської нафти не після тарифів Трампа. Активну реакцію викликали саме санкції проти вказаних компаній, повідомляє Reuters.

Як Трамп відреагував на заяви Індії про відмову від імпорту?

Трамп впевнений, що Індія таки відмовиться від російської нафти до кінця року. Зокрема, про це були переговори американського президента з прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді 21 жовтня, повідомляє Білий дім.

Дональд Трамп Президент Сполучених Штатів Америки Індія, як ви знаєте, повідомила мені, що вона припинить (купувати російську нафту – 24 Канал). Ви знаєте, це процес, який не можна просто зупинити, але до кінця року вона майже повністю припинить.

Прокоментував Трамп і купівлю російської нафти Китаєм. За словами американського президента, там дещо інша ситуація.

У них трохи інші відносини з Росією, які ніколи не були хорошими, але через Байдена та Обаму їх змусили об'єднатися. Їх ніколи не слід було змушувати об'єднуватися, але вони за своєю природою не можуть бути дружніми,

– прокоментував співпрацю Китаю та США Трамп.

Що відомо про імпорт російської нафти Індією?