Трампу удалось: еще одна страна может отказаться от нефти из России

Трамп требовал от Индии прекратить импорт нефти из России. Однако Нью-Дели не спешила принимать такое решение. Индийские чиновники настаивали, что покупать российскую нефть для них выгодно, ведь на нее низкая цена.

Планирует ли Индия отказываться от российской нефти?

Потоки нефти из России в Индию сократятся. На это повлияет введение санкций США против ряда российских компаний, сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

Обратите внимание! Трамп ввел санкции против "Роснефти" и "Лукойла".

Один из топ-менеджеров крупной индийской компании заявил, что новые санкции Трампа, фактически, сделали невозможным дальнейшие поставки российской нефти. Сам процесс импорта для Нью-Дели усложняется, поэтому он, вероятно, и сократится.

Заметим, что это не первая попытка Трампа отговорить Индию покупать нефть из России. Ранее, чтобы нажать на Нью-Дели, американский президент вводил тарифы.

Важно! Индия выразила готовность отказаться от российской нефти не после тарифов Трампа. Активную реакцию вызвали именно санкции против указанных компаний, сообщает Reuters.

Как Трамп отреагировал на заявления Индии об отказе от импорта?

Трамп уверен, что Индия таки откажется от российской нефти до конца года. В частности, об этом были переговоры американского президента с премьер-министром Индии Нарендрой Моди 21 октября, сообщает Белый дом.

Дональд Трамп Президент Соединенных Штатов Америки Индия, как вы знаете, сообщила мне, что она прекратит (покупать российскую нефть – 24 Канал). Вы знаете, это процесс, который нельзя просто остановить, но до конца года она почти полностью прекратит.

Прокомментировал Трамп и покупку российской нефти Китаем. По словам американского президента, там несколько иная ситуация.

У них немного другие отношения с Россией, которые никогда не были хорошими, но из-за Байдена и Обамы их заставили объединиться. Их никогда не следовало заставлять объединяться, но они по своей природе не могут быть дружественными,

– прокомментировал сотрудничество Китая и США Трамп.

Что известно об импорте российской нефти Индией?