США очікують, що Індія готова нарощувати імпорт американської нафти. А от закупівлі російської продукції Нью-Делі, в такому випадку, має скоротити.

Чому Індія може скоротити імпорт російської нафти?

Аби стимулювати Індію відмовитись від російської нафти, США ввели мита, повідомляє 24 Канал з посиланням на Fox News.

Скотт Бессент Міністр фінансів Сполучених Штатів Америки Ми ввели щодо Індії мита у розмірі 25% у зв'язку з російською нафтою. Думаю, невдовзі ми побачимо зміну балансу, а саме вони почнуть купувати менше за російську нафту та більше за американську.

Зауважте! Бессент очікує, що цей перерозподіл відбудеться найближчими днями або місяцями.

Що відомо про імпорт російської нафти Індією?

Станом на зараз, Росія забезпечує приблизно 40% від нафтових потреб Індії. Саме Нью-Делі вважають найбільшим покупцем російської морської нафти.

Індія збільшила імпорт російської нафти через те, що вона значно дешевша. Як відомо, з 2022 року Нью-Делі вдалося зекономити приблизно 17 мільярдів доларів таким чином.

Проте, мита, які вводить Трамп, можуть принести Індії значні збитки. Ці втрати будуть відчутніші ніж зекономлені кошти, повідомляє Reuters.

Цікаво! До початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, російська нафта забезпечувала приблизно 1% від потреб Індії.